Unfall nach Flucht vor der Polizei

Am Montag kurz nach Mitternacht wurden durch die Polizei im Bereich der B 29 in Schwäbisch Gmünd Verkehrskontrollen durchgeführt. Ein 31 Jahre alter Mann, der erheblich zu schnell war und kontrolliert werden sollte, versuchte vor den Beamten abzuhauen. Seine Flucht währte jedoch nicht lange.

Aufgrund seiner viel zu hohen Geschwindigkeit verlor er im Bereich der Justizvollzugsanstalt in der Herlikofer Straße die Kontrolle über seinen Audi und prallte frontal auf eine Ampel. Im Anschluss versuchte er zu Fuß abzuhauen. Im Rahmen der Fahndung wurden die Beamten durch einen anderen jungen Mann angesprochen, der diese nach dem Weg in Richtung Schwäbisch Gmünd fragte. Da den Beamten dies komisch vorkam, unterzogen sie den Fragenden einer Kontrolle und konnten feststellen, dass dies ein Kumpel des Flüchtigen war, der diesen abholen sollte. Jetzt erwartet den jungen Mann zum Totalschaden an seinem Auto in Höhe vonEuro auch noch eine Strafanzeige.

