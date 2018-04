Schwäbisch Gmünd | Freitag, 20. April 2018 Freitag, 20. April 2018

Bürgerinitiative präsentiert einen Alternativentwurf

So sieht der Alternativentwurf aus; vorgeschlagen wird eine Unterkellerung. Foto: pr

Am kommenden Mittwoch soll im Bau– und Umweltausschuss des Gmünder Gemeinderates der vorhabenbezogene Bebauungsplan für den Zeiselberg vorberaten werden. Währenddessen hat die Bürgerinitiative in einem Pressegespräch jene Pläne vorgestellt, die ein von ihnen beauftragter Architekt entworfen hat.

Nichts mehr wünschen sich die BI-​Initiatoren Stanislaus Müller-​Härlin und Frank Eismann als dass in einigen Monaten alle gemeinsam – Stadt, Investor und Bürgerinitiative – auf dem Zeiselberg stehen können und zufrieden sind mit dem Gastronomie-​Gebäude samt Biergarten. Bleibt alles so, wie von Bauherr und Investor Andreas Kunz aus Untergröningen geplant, dann wird die Bürgerinitiative nicht zufrieden sein. Warum das so ist und wie der Alternativentwurf der BI aussieht, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.

