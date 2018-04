Sport | Freitag, 20. April 2018 Freitag, 20. April 2018

„Durch Bredis Brille“: Das Wochenende rundet Germania Bargau ab

Claus „Bredi“ Breitenberger ist „Fußballtourist“, der von Wochenende zu Wochenende über die Amateurfußballplätze Württembergs reist. Nun berichtet der Gmünder auch regelmäßig in der Rems-​Zeitung in der Serie „Durch Bredis Brille“. Wie es der Name schon sagt, handelt es sich um die Sicht Bredis, nicht um die der Rems-​Zeitung.

So, nun sind auch meine Planungen für das kommende Wochenende abgeschlossen. Fest geplant ist ein Besuch des Oberliga-​Derbys zwischen der TSG Balingen und dem SSV Reutlingen, bei dem ich gespannt bin, ob erneut, wie vor kurzem gegen Villingen, mehr alsZuschauer in die Bizerba-​Arena strömen werden. Die Vorzeichen sind gut. Balingen ist als Tabellenführer auf Regionalligakurs und die Reutlinger haben bislang eine beeindruckende Rückrunde gespielt, auch wenn es am vergangenen Wochenende eine-Heimniederlage gegen den SGV Freiberg zu verkraften galt. Leider haben die Reutlinger gerade mit Verletzungsproblemen zu kämpfen, doch in Ravensburg reichte es vor kurzem für den SSV trotz Personalproblemen auch zum Sieg. Von daher bin ich gespannt, was das Derby mit sich bringt.Am Samstagnachmittag werde ich mal absolutes Neuland betreten. Denn erstmals steht bei mir der Besuch eines Spiels der Landesliga Staffel IV an. TSV Straßberg gegen SV Mietingen heißt die Begegnung, die ich mir anschauen werde. Ein Aufsteigerduell, das im Zeichen des Abstiegskampfs steht, zumal diese StaffelMannschaften aufweist und es daher dort einen verschärften Abstieg gibt. Bin selber mal gespannt, was mich da erwartet, zumal ich ja in letzter Zeit ziemlich viele Abstiegskampf-​Spiele in der Staffel II gesehen habe.Nicht so ganz einfach war die Entscheidung für den Sonntag. Aber ich werde nach Bargau fahren und zunächst die Partie der Bargauer Zweiten gegen den FC Schechingen anschauen, in der beide Teams befreit aufspielen können, was ein ähnlich ansehnliches Spiel erhoffen lässt wie zuletzt das der Mögglinger in Bettringen. Anschließend ist der Tabellenführer aus Heiningen zu Gast bei den Germanen und ich bin gespannt, wie dieser auf dem Bargauer Rasenplatz zurecht kommt. Auf dem heimischen Kunstrasen ist Heiningen ja eine absolute Macht, aber auf Rasenplätzen gabs für „Black And Yellow“ in dieser Saison schon die eine oder andere unliebsame Überraschung. Von daher ist die Germania zwar Außenseiter, aber nicht chancenlos. Bredi

