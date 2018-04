Sport | Freitag, 20. April 2018 Freitag, 20. April 2018

Normannia Gmünd mit Personalsorgen zu Calcio Echterdingen

Die Normannia eilt in der Fußball-​Verbandsliga derzeit von Sieg zu Sieg. Am kommenden Sonntag ( 15 Uhr geht es für die Mannschaft von Holger Traub zu Calcio Leinfelden-​Echterdingen, das in dieser Saison seinen Erwartungen hinterher hinkt.

Bei Siegesserien benötigt man häufig auch das nötige Quäntchen Glück. Das hatte die Normannia am vergangenen Spieltag gegen den VfL Sindelfingen, den man am Ende dank eines späten Treffers von Efendi Erol doch noch mitniederringen konnte. „Wir hatten gegen Sindelfingen einen Plan und wissen um die Stärke unserer Bank. Kolb und Erol bringen viel Tempo mit, das kann spielentscheidend sein – und das war es am Ende auch“, sagt Traub und fährt fort: „Das war sicherlich nicht der verdienteste Sieg, aber in zwei Wochen fragt danach doch keiner mehr.“Etwas weniger Glück hat Traub derzeit mit seinem Personal. Felix Bauer hatte die ganze Woche wegen Fiebers nicht trainieren können, Veljko Milojkovic hat sich den Oberschenkel im Training gezerrt, Daniel Stölzel und Fabian Kianpour waren ebenfalls krank und Patrick Lämmle unter der Woche beruflich verhindert, ebenso Ersatzschlussmann Timo Hummel und Daniel Glück plagen Adduktorenprobleme. Bei Stephan Fichter besteht, ebenfalls nach anhaltenden Adduktorenproblemen, derzeit der Verdacht auf eine Schambeinentzündung, so Traub. „Laut eigener Aussage sei derzeit nicht an Sport zu denken. Selbst die Bewegungen im Alltag seien derzeit problematisch. Aber wir geben die Hoffnungen auf einen Einsatz dennoch nicht auf“, so der FCN-​Trainer.

