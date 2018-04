Sport | Freitag, 20. April 2018 Freitag, 20. April 2018

Sportkreistag in Bettringen: Ehrenamt stößt an seine Grenzen

Insbesondere das Gewinnen von Ehrenamtlichen ist im Fokus gestanden beim Sportkreistag des Sportkreises Ostalb am Freitagabend in der kleinen Uhlandhalle in Bettringen. Einer Talkrunde mit Ehrengästen hat sich der parlamentarische Teil angeschlossen.

Statt der üblichen Grußworte von Ehrengästen startete der Sportkreistag des Sportkreises Ostalb, demVereine und überMitglieder angehören, mit einer von den beiden Journalisten Heinz Strohmaier (Rems-​Zeitung) und Damian Imöhl (Gmünder Tagespost) moderierten Talkrunde. Sportkreisvorsitzender Manfred Pawlita zollte beiden zu dieser gemeinschaftlichen Aktion größten Respekt: „Es ist nicht selbstverständlich, dass beide Chefredakteure gemeinsam an solch einer Veranstaltung teilnehmen.“ Die Halle war trotz des sommerlichen Wetters gut gefüllt. Im Anschluss an die Begrüßung durch den Oberbürgermeister der Stadt Schwäbisch Gmünd, Richard Arnold, in der „Hauptstadt des Ehrenamts“ und dem Totengedenken durch Monika Eberle nahmen der Gmünder Sportbürgermeister Joachim Bläse, Landrat Klaus Pavel, Staatssekretär Christian Lange (SPD), der Landtagsabgeordnete Stefan Scheffold (CDU), die Vizepräsidentin des Württembergischen Landessportbundes, Elisabeth Strobel, und AOK-​Geschäftsführer Josef Bühler auf der Bühne Platz und beantworteten Fragen zum Thema „Ehrenamtskultur – Ehrenamtliche gewinnen“.Zuvor tanzten allerdings noch die „Anonymous Spirits“ der SG Bettringen in einem fetzigen Piratenoutfit, ehe sie den Hauptprotagonisten Platz auf der Bühne machten. Guter Anheizer waren zuvor die Worte von Hannes Barth, Vorsitzender des Gastgebers SG Bettringen. „Wir sind ein starker Verein, aber auch wir müssen kooperieren. Als Verein ist man in einer schwierigen Situation. Um Nachwuchs in die Vereine zu bekommen, müssen wir mittlerweile in die Schulen gehen“, berichtet Barth von Schwierigkeiten.

