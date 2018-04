Schwäbisch Gmünd | Freitag, 20. April 2018 Freitag, 20. April 2018

Stadt bekommt Fördergelder für touristischen Rundweg

Galerie (1 Bild)

Foto: esc

Schwäbisch Gmünd stehe für Aufbruchstimmung, sagte der Baden-​Württembergische Tourismusminister Guido Wolf bei seinem Besuch in der Stadt. „Und nach der Gartenschau ist hier vor der Gartenschau“, betonte er mit Blick auf die Remstal Gartenschau 2019 .

111

200

800

000

Der Tourismusminister hatte einen Förderbescheid dabei. Die Stadt erhältEuro aus Mitteln des Tourismusinfrastrukturprogramms des Landes. Mit dem Geld wird der Bau des touristischen Rundwegs bezuschusst, in den die Stadt insgesamt rundEuro investiert. Was die Stadtspitze dazu sagte, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

Lesedauer: 22 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!