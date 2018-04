Sport | Freitag, 20. April 2018 Freitag, 20. April 2018

TSB Gmünd im Abstiegskampf: „Das nächste Muss-​Spiel“

Foto: Zimmermann

Mit dem 38 : 32 gegen Viernheim ist dem TSB Gmünd nach drei Niederlagen in Folge das ersehnte Erfolgserlebnis gelungen, das im Abstiegskampf gut getan hat. Dieser Heimsieg kann aber schon nicht mehr viel wert sein, wenn im Abstiegsduell beim Drittletzten TSV Blaustein am Samstag, 20 Uhr, nicht der nächste Sieg nachgelegt wird.

Erleichterung machte sich breit beim TSB Gmünd, als der-Heimsieg gegen den Aufsteiger Viernheim perfekt war. „Wir waren alle sehr glücklich“, sagt Co-​Trainer Andreas Hieber, „weil es nach drei Niederlagen in Folge wichtig war, diese Durststrecke zu beenden. Dieser Sieg hat hoffentlich die Wende eingeleitet.“ Im stehenden Angriff habe man die bessere Mannschaft gestellt und in der Abwehr sei Routinier Simon Frey ein Stabilisator gewesen. „Er ist fit und seine Erfahrung tut uns gut“, freut sich Andreas Hieber über das gelungene Comeback des Spielertrainers der zweiten Mannschaft in der Gmünder Oberliga-​Auswahl. „Ein Vorteil war sicherlich auch, dass Viernheim der Saft ausgegangen ist.“

