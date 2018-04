Ostalb | Freitag, 20. April 2018 Freitag, 20. April 2018

Unmut über Sperrung von Bushaltestellen in Heubach

Seit 16 . April ist die Gmünder Straße in Heubach gesperrt. Voraussichtlich bis Ende November. Die Baustelle sei notwendig, sagt Bürgermeister Frederik Brütting, um die Fahrbahn und die Wasserleitungen zu erneuern. Die damit verbundene Sperrung von Bushaltestellen sorgt für Unmut.

Die Heubacher – zumindest die, die in der Oberstadt wohnen und auf den Bus angewiesen sind – sind verärgert. Das weiß auch Bürgermeister Brütting. Die Bushaltestellen am Marktplatz und bei der Stadthalle sind während der gesamten Dauer der Baumaßnahme in der Gmünder Straße für die Linienundgesperrt. Erstere fährt zwischen Heubach und Gmünd, letztere zwischen Heubach, Waldstetten und Wißgoldingen. Als Ersatz wurde in der Böbinger Straße kurz nach dem Kreisverkehr eine vorläufige Haltestelle eingerichtet. Was das für Konsequenzen für die Einwohner der Oberstadt hat, erfahren Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.

