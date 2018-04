Schwäbisch Gmünd | Freitag, 20. April 2018 Freitag, 20. April 2018

Wochenende: Urlaub zu Hause

Schön, schöner, Wochenende: Mitte April prognostizieren die Wetterfrösche schönstes Mai-​Wetter. Da schweifen die Gedanken auf den bevorstehenden Urlaub im Sommer. Unsere Wochenende-​Beilage am Samstag steckt voller „Urlaub“ und wir gehen der Frage nach: Ist es zu Hause doch am schönsten?

Es gibt viele gute Gründe, die für einen Deutschland-​­Urlaub sprechen. Kaum irgendwo sonst ist das Preis­Leistungs­Verhältnis so gut und die Vielfalt so groß. Über die Wiedergeburt eines Reiseziels, das nach der Krise in den achtziger Jahren erstaunlich attraktiv und modern geworden ist. Urlaub im eigenen Land ist so populär wie lange nicht mehr.Dass die Wochenende-​Beilage wie jeden Samstag natürlich auch acht weitere lesenswerte Reiseseiten enthält, sind die Leser/​innen schon gewohnt. In der Rubrik Kind+Kegel beschäftigen wir uns mit der Schwierigkeit, gute Möbel zu finden, die Kindern und Eltern gleichzeitig gefallen. Denn schickes Design ist im Kinderzimmer schon längst angekommen.lesenswerte Wochenende-​Beilage: Wir wünschen allen, trotz des herrlichen Wetters, die Zeit, die komplette Rems-​Zeitung mit vielen lokalen Berichten am Samstag lesen zu können. Oder auch erst am Sonntag — man gönnt sich ja sonst nicht viel!?

