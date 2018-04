Blaulicht | Freitag, 20. April 2018 Freitag, 20. April 2018

Zwei identische Motorrad-​Unfälle

Zwei Motorradfahrer verursachten am Freitagnachmittag Unfälle, bei denen alle vier Beteiligten in Krankenhäuser verbracht werden mussten. Kurios dabei war, dass die Unfälle sich binnen 90 Minuten auf derselben Strecke zwischen Essingen und Lauterburg bzw. zwischen Bartholomä und Lauterburg mit identischem Unfallhergang ereigneten.

Der erste Unfall war auf der Strecke der Lzwischen Essingen und Lauterburg. Ein-​jähriger Motorradfahrer fuhr mit einer BMW in Richtung Lauterburg, als er am Scheitelpunkt einer Rechtskurve hinter einem Lkw fahrend nach links ausscherte, um offenbar die Strecke zu überschauen. Dabei geriet er zu weit auf die Gegenfahrbahn und schrammte an einem entgegengekommenen Renault Twingo vorbei. Die-​jährige Autofahrerin hatte keine Chance auszuweichen. Der Motorradfahrer zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen am linken Bein zu und musste in eine Klinik gebracht werden. Der Rettungsdienst war jedoch weiterhin gefordert, nachdem die Autofahrerin vermutlich wegen eines Schocks ärztliche Hilfe benötigte. Auch sie wurde in ein Krankenaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden und mussten abgeschleppt werden. Die Schadensumme wurde aufEuro beziffert.Die aufnehmenden Verkehrspolizisten waren mit der Unfallaufnahme noch nicht fertig, als sich gegenUhr der nächste Motorradunfall ereignete. Dieses Mal wollte zwischen Lauterburg und Bartholomä ein-​Jähriger einen vorausfahrenden Lkw überholen. Auch er scherte hierzu nach links aus und streifte dabei einen entgegenkommenden Pkw.Die Rettungskräfte mussten auch bei dieser Karambolage den Biker und die-​jährige Lenkerin des VW Touran zur medizinischen Versorgung in Krankenhäuser verbringen. Der Schaden an den Fahrzeugen beträgt dieses MalEuro. Bei beiden Unfällen fuhren die vorausfahrenden Lkw-​Fahrer weiter. Da sie potenzielle Unfallzeugen sein können und zu den Anbahnung der Karambolagen wichtige Informationen liefern könnten, sollte sie sich bitte bei der Verkehrspolizei Aalen unter Tel./​melden.

