160 Jahre Sängerkranz Alfdorf

Der Sängerkranz 1858 ist der älteste Verein von Alfdorf – jetzt feierte er sein 160 -​jähriges Bestehen

„Wir, der Sängerkranz Alfdorf, laden heute ein. Wir feiern ein Jubiläum, unsern Gesangverein. Wir blieben treu durch die Jahre ein reiner Männerchor, brachten von Mozart bis Silcher vollen Wohlklang hervor“, jubilierten die Sänger zur Melodie von Edgar Elgars „Land of Hope and Glory“. Im Zuge einer allgemeinen Gründungswelle von Männergesangvereinen im. Jahrhundert erblickte auch der älteste Alfdorfer Verein das Licht der Welt. Achtzehn sangesfreudige Männer taten sich im Januarzusammen, um gemeinsam zu singen. Knapp sechzig Sänger waren in dener Jahren aktiv. Heute ist es noch die Hälfte. Aber gesungen wird weiter. Vom Jubiläum berichtet die RZ vom. April.

