Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 22. April 2018 Sonntag, 22. April 2018

Blütenfest im Himmelsgarten mit vielen Besuchern

Galerie (11 Bilder)

Fotos: msi

„Im ersten Jahr waren die Blüten alle schon verblüht, im zweiten Jahr hat es geregnet, im letzten hatten wir sogar eine geschlossene Schneedecke aber jetzt haben wir endlich unser erstes, richtiges Blütenfest“, strahlte Oberbürgermeister Richard Arnold am Sonntag mit der Sonne um die Wette. Denn das Wetter hätte nicht besser sein können.

Sommerliche Temperaturen und ein strahlend blauer Himmel, der von keinem Wölkchen getrübt wurde, sorgten für einen wahren Besucheransturm. Kinder und junge Familien bevölkerten die Spielanlagen, unter den Bäumen hatten viele Gäste Decken ausgebreitet und dösten gemütlich im Schatten, die Vereine und Akteure des Himmelsgartens sorgten für Bewirtung und Programm und die Bäume und Blumen blühten, dass es eine wahre Pracht war. Was alles geboten wurde, das steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 31 Sekunden.

