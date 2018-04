Ostalb | Sonntag, 22. April 2018 Sonntag, 22. April 2018

Heubacher Hüttengaudi wieder ein voller Erfolg

Fotos: Gerhard Nesper

Zum sechstem Mal in Folge fand am vergangenen Samstag rund um den Rosenstein die überregional bekannte und beliebte Hüttengaudi statt. Sechs Vereine und das Wirtsehepaar der Waldschenke beteiligten sich an der Veranstaltung, zu der einmal wieder zahlreiche Besucher auf den Heubacher Hausberg strömten.

Bei guten Wetter startete man mit einem großartigen Fest in den Frühling. Vor dem Vereinsheim der Heubacher Schützengesellschaft waren für die Besucher Schrannen und Tische aufgestellt, die Volks– und Hüttenmusik kam vom Band und den Gästen wurde Schaschlik mit Kartoffelsalat, Zwiebeln und Brot serviert. Die Kellerasseln aus Heubach bestehend aus Walter van Keller, Alex B. Asslowski und Michael K. Assel, die sich selbst als „Die etwas andere Cover-​Band“ bezeichnen unterhielten die zahlreichen Besucher in und vor der Hütte des SAV Heubach mit lustigen Liedern. Welche Hütten noch geöffnet waren und was da geboten war, steht in der Montagausgabe der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 36 Sekunden.

