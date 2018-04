Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 22. April 2018 Sonntag, 22. April 2018

Hoffnungsträger-​Preis für Renate Menneke

Foto: msi

„Wer Hoffnung hat, sieht mehr als das, was vor Augen ist. Er sieht das, was noch gar nicht ist, was sein könnte und was sein soll“ – diese Worte stellte Pfarrer Steffen Kern der Verleihung des Hoffnungsträger-​Preises im Festsaal des Schönblicks voran.

Alljährlich wird der Hoffnungsträger-​Preis der Apis an Menschen vergeben, die sich in besonderer Weise im Bewusstsein der Verantwortung vor Gott und den Menschen gesellschaftlich engagiert haben. Ein solcher Mensch ist die Künstlerin Renate Menneke. Warum sie am Sonntag ausgezeichnet wurde und um welche Menschen sie sich kümmert, das steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 24 Sekunden.

