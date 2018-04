Ostalb | Sonntag, 22. April 2018 Sonntag, 22. April 2018

Sonderausstellung im Waldstetter Heimatmuseum

Fotos: Gerhard Nesper

Zur Eröffnung der 13 . Sonderausstellung mit dem Titel „Faszination Mineralien – Farbe und Form“ konnte der Vorsitzende des Heimatvereins Waldstetten-​Wißgoldingen, Rainer Barth, rund 50 Gäste in der voll besetzten Museumsstube begrüßen.

600

193

Rainer Barth erinnerte an den „Auslöser“ dieser Ausstellung, Hans Richter, dessen Witwe seine Mineraliensammlung, die er überwiegend im alpinen Raum zusammengetragen hatte, dankenswerterweise zur Verfügung stellte. In monatelanger Arbeit haben dann die Experten und Mitglieder der Geologengruppe Ostalb und die Väter der Ausstellung, Franz Fischer und Werner Eisenhardt mit Unterstützung von Johannes Peukert, rundStücke gesichtet und davon schließlichExponate ausgewählt und in acht Tisch-​, drei Hoch– und zwei Wandvitrinen im Heimatmuseum platziert. Ausführlicher Bericht am Montag in der Rems-​Zeitung.

