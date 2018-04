Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 22. April 2018 Sonntag, 22. April 2018

Tag des offenen Klosters auch in Gmünd

Foto: msi

Unter dem Motto „Gut. Wir sind da.“ luden am Samstag die Ordensgemeinschaften in Deutschland und darüber hinaus bereits zum zweiten Mal zu einem Tag des offenen Klosters ein. Ordensmänner und Ordensfrauen zeigten, wie ihr Alltag und ihr Leben in der Nachfolge Jesu Christi aussehen und veranstalteten ein Fest der Begegnung.

Auch die drei Gmünder Ordensgemeinschaften mit den Franziskanerinnen der ewigen Anbetung, den Heilig Geist Schwestern und den Vinzentinerinnen von Untermarchtal waren mit von der Partie. Was alles geboten wurde und was an diesem besonderen Tag im Mittelpunkt stand, das steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 24 Sekunden.

