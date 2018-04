Schwäbisch Gmünd | Montag, 23. April 2018 Montag, 23. April 2018

Tierisches Familienglück: Gustav und Sieglinde versuchen es wieder im Remspark

Das reiselustige und von Hochwasserereignissen im Remspark wiederholt so tragisch heimgesuchte Gmünder Schwanenpaar Gustav und Sieglinde startet augenscheinlich nun den vierten Versuch, um in Schwäbisch Gmünd mit einer Familie endgültig eine Heimat zu finden.

2014

Das Schwanenpaar Gustav und Sieglinde war von Oberbürgermeister Richard Arnold zur Landesgartenschauhöchstpersönlich am Gmünder Remsstrand ausgewildert worden. Es folgte jedoch eine Tragödie nach der anderen. Mehrmals scheiterte der Versuch eines Nestbaus mit Familiengründung durch die launische Rems, die unglaublich schnell Hochwasser führen kann. Das Gelege wurde mehrmals fortgespült. Dazu kam der bestätigte Hinweis von Tierschützern: Das Schwanenpaar sei flugunfähig — weil kupiert — von einem Züchter aus den neuen Bundesländern nach Schwäbisch Gmünd gegeben worden. Dennoch schwammen Gustav und Sieglinde im vergangenen Jahr remstalabwärts auf und davon. Aus Plüderhausen wurde das Gmünder Sorgen-​Paar wieder heimgeholt, befindet sich hier in liebevoller, ehrenamtlicher Obhut. Zur Heimkehr von Gustav und Sieglinde hatte ein unbekannter Künstler sogar ein Gemälde an die Ufermauer des Remsparks gezaubert. Nun hofft die ganze Stadt, dass in der nun angesagten Frühlungsgefühl-​, Nestbau– und Brutsaison in den sensiblen nächsten sechs, sieben Wochen nicht schon wieder etwas passiert. Jeder kann dazu was beitragen, vor allem das, wie auf Schildern zu lesen ist: Bitte die Remsinsel am Forum Gold und Silber nicht mehr betreten!

