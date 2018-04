Ostalb | Montag, 23. April 2018 Montag, 23. April 2018

Haus– und Sperrmüll sowie Biobeutel an Altglas– und Blechcontainern

Das Recycling von Altglas und leeren Blechdosen trägt viel zur Vermeidung von Restmüll bei. Allerdings gibt es Zeitgenossen, die an den Containern heimlich auch Restmüll, Sperrmüll oder Biobeutel abladen. Es ist fast wie beim legendären Rennen zwischen Hase und Igel: Kaum hat man aufgeräumt, war schon wieder ein Müllsünder da.

„Bei der Landschaftsputzete haben wir alles sauber gemacht – und schon eine Woche später findet man wieder Müll an Orten nicht hingehört“, ärgert sich Peter Kühnl. Der Bürgermeister von Ruppertshofen lässt immer wieder sein Bauhof-​Team den Gehweg beim Altglas– und Blechcontainer in der Industriestraße säubern.Amanda Hausmann – bei der GOA für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig – und Bürgermeister Kühnl sind sich einig, dass der klassische Appell im Amtsblatt kaum etwas bringt. Wie die GOA mit diesem Thema umgeht und ob es sich eher um ein punktuelles oder vielmehr um ein flächendeckendes Problem handelt, steht am. April in der Rems-​Zeitung.

