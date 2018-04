Schwäbisch Gmünd | Montag, 23. April 2018 Montag, 23. April 2018

Lebenshilfe besichtigt Rohbau

In rund zehn Wochen soll ein großes Richtfest gefeiert werden. Bis dahin, sagt der Architekt Christof Preiß, stehe der Rohbau des zweiten Gebäudes, das die Lebenshilfe am Pfarrer-​Luiz-​Weg baut. Am Montag informierten sich Geschäftsführer und Vorstandsmitglieder über den Baufortschritt.

Das kleinere der beiden Häuser schauten sich nun der Geschäftsführer der Lebenshilfe, Jörg Sadowski und die Vorsitzende Christine Bellmann gemeinsam mit weiteren Vorstandmitgliedern und zwei künftigen Bewohnern des Wohnheims an. Den Baufortschritt und die weiteren Schritte erläuterten Architekt Preiß und sein Bauleiter, Alexander Müller. Was hier entsteht, und wie weit die Arbeiten fortgeschritten sind, erfahren sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

