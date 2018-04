Blaulicht | Montag, 23. April 2018 Montag, 23. April 2018

RZ-​Video: Feuerwehr verhindert Vollbrand einer älteren Wohnanlage

Galerie (1 Bild)

Foto: Heino Schütte

Ein neues Video der Rems-​Zeitung zeigt den heftigen, erfolgreichen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Schwäbisch Gmünd beim Großbrand in einer Wohnanlage der VGW an der Bismarckstraße.

20

13

45

100

50

Am Freitag,. April, wurde die Freiwillige Feuerwehr Schwäbisch Gmünd gegenUhr zu einem Balkonbrand in eine ältere, jedoch kürzlich erst aufwändig sanierte Wohnanlage an der Bismarckstraße gerufen. Beim Eintreffen der ersten Kräfte hatten sich die Flammen bereits auf weitere Etagen und mehrere Wohnungen ausgebreitet. Auch drohte bereits die Durchzündung des gesamten Dachgeschosses mit Dachstuhl. Umgehend wurden Kräfte nachalarmiert. ÜberFeuerwehrleute aus mehreren Abteilungen gelang es bei fast schon hochsommerlichen Temperaturen unter großem persönlichen, schweißtreibenden Einsatz, das Feuer nach etwa einer Stunde unter Kontrolle zu bringen. Ein drohender Vollbrand weiterer Wohnungen und des gesamten Dachgeschosses des fastMeter langen Mehrfamilienhauses konnte dadurch verhindert werden. Zwei Drehleitern waren im Einsatz. Auch zahlreiche tragbare Leitern wurden aufgrund der beengten Hofsituation von den Atemschutztrupps vorgenommen. Der Film kann in der Internetrubrik „Videos“ der Gmünder Heimatzeitung aufgerufen werden oder auch direkt hier

Veröffentlicht von Heino Schütte.

Lesedauer: 44 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!