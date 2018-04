Schwäbisch Gmünd | Montag, 23. April 2018 Montag, 23. April 2018

Zeiselberg: Passt die Baumasse?

Galerie (1 Bild)

Foto: rw

Erneut zur Information eingeladen hatte die Bürgerinitiative Zeiselberg – jetzt mit Modellen. Auch ein Gespräch mit einigen Stadträten und Stadträtinnen fand statt.

23

Das Interesse war deutlich verhaltener als am Ostermontag, als sich auf dem Zeiselberg Scharen von Bürgern versammelten, um sich über das Ausmaß der geplanten Bebauung zu informieren.Alle Stadträte waren angeschrieben worden, es kamen Gabriel Baum und Karl Miller (beide Grünen-​Fraktion), Constance Schwarzkopf-​Streit (Freie Wähler Frauen), Heidi Preibisch (Bürgerliste) und Thomas Kaiser (CDU).Architekt Roman Emberger stellte dar, wie mit Unterkellerung und Satteldach sich ähnliche Nutzflächen erzielen lassen wie beim Investoren-​Entwurf, bei gleichzeitig deutlich kleinerer Grundfläche. Sein Entwurf rage „fünf bis sechs Meter weniger aus dem Berg“ und nehme die Kubatur der Umgebung auf. BI-​Meinung: “ Der Gemeinderat muss die Baumasse bewerten: Passt sie oder passt sie nicht?“ Was die Stadträte sagen, steht in der RZ vom. April.

Veröffentlicht von Reinhard Wagenblast.

Lesedauer: 36 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!