Klaus Hieber hört bei Handball-​Württembergligist WSG ALLOWA auf

Klaus Hieber, Trainer der Württembergliga-​Handballerinnen der WSG ALLOWA wird nach nunmehr zwei Jahren in der kommenden Runde nicht mehr als Trainer zur Verfügung stehen, das bestätigte der Übungsleiter auf Nachfrage dieser Zeitung.

„Knackpunkt“ sei, so Hieber, „dass die Mannschaft den Freitagabendtermin als Trainingseinheit nicht mehr akzeptiert“. Darauf habe man sich allerdings vor zwei Jahren geeinigt, da Hieber beruflich unter der Woche beruflich bundes– und europaweit unterwegs ist. „Wir müssen in zwei Einheiten das packen, was andere Mannschaften in drei Einheiten trainieren, deswegen dauern die Einheiten entsprechend länger“, so Hieber.

