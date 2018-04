Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 24. April 2018 Dienstag, 24. April 2018

Susann Rek — eine Lebensgeschichte wie ein Märchen

Galerie (3 Bilder)

Fotos: esc

Sie ist glücklich, sie ist schön, sie ist erfolgreich. Das Leben von Susann Rek hat eine Wendung genommen, die so vor 36 Jahren kein Mensch vermutet hätte, als sie das Licht der Welt erblickte. Doch, wie sie selbst sagt, kam sie in Gottes Hände, und erhielt die Chance, ihr Leben selbst zu gestalten.

1200

3

Aus Dankbarkeit, und weil sie etwas zurückgeben will, kam Susann Rek am Dienstag in das Kloster der Franziskanerinnen und übergab der Generalvikarin Schwester Eleonore und dem Geschäftsführer des Klosters, Manfred Welzel einen Scheck überEuro. Gleichzeitig drehte ein Filmteam von SWReinige Sezenen mit Susann Rek für ein Potrait in der Landesschau. Über ihr Leben, und was der Mutter und Geschäftsfrau wichtig ist, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

Lesedauer: 31 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!