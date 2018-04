Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 25. April 2018 Mittwoch, 25. April 2018

Die Freibadsaison startet bald

Das Rasenmähen gehört zu den letzten Arbeiten kurz vor Eröffnung der Freibäder. Hier zu sehen Gerd Kretzschmar vom Baubetriebsamt Heubach im dortigen Freibad. Foto: edk

Eifrig wird in den Freibädern im Altkreis Gmünd in den letzten Zügen gearbeitet – dem Start in die Freibadsaison steht nichts im Wege. Das Bud-​Spencer-​Bad ist als erstes an der Reihe – ab Dienstag, 1 . Mai, darf hier gebadet werden. Nicht mehr lange, dann öffnen auch die übrigen Bäder.

Wie berichtet hatte im Bud-​Spencer-​Bad das kalte Wetter im März teils für erschwerte Bedingungen bei den Vorbereitungen gesorgt. Nun liegt man hier, ebenso wie in den anderen Bädern, gut im Zeitplan. Wann die Freibäder öffnen und welche Vorbereitungen in den vergangenen Wochen getroffen wurden, das steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

