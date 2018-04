Ostalb | Mittwoch, 25. April 2018 Mittwoch, 25. April 2018

In Durlangen steht das neue „Führungshaus“ der Feuerwehren für sehr große Einsätze

Foto: hs

Gestern Abend war in Durlangen die Generalprobe für ein neues Führungssystem, um noch besser als bislang Einsatzeinheiten der Feuerwehr zu koordinieren und dorthin zu schicken, wo bei den betroffenen Bürgern Hilfe am nötigsten ist.

„Führungshaus“ heißt das neue Zauberwort – hervorgehend aus Erfahrungen bei weiträumigen Großschadenslagen der letzten Jahre. Insbesondere nach Unwettern, aber auch aus neusten Schulungen und Empfehlungen der Landesfeuerwehrschule heraus. Im Ostalbkreis sind aktuell die Feuerwehren der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Schwäbischer Wald führend bei der praktischen Umsetzung. Warum dieses neue System so wichtig ist und wie es funktioniert, wird am. April in der Rems-​Zeitung erklärt.

