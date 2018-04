Kultur | Mittwoch, 25. April 2018 Mittwoch, 25. April 2018

Otmar Traber in der Theaterwerkstatt über kleine Großpolitiker

Die Kanzlerin, der Ministerpräsident und natürlich der Kaiser, sie alle hat Otmar Traber in seinem Programm zur Lage der Nation. Unterstützt wird er dabei von den Mindestlohnarbeitern Gerhard Mornhinweg und Jörn Baehr, die den gesungenen Parodien die akustische Unterlage bereiten.

In der Theaterwerkstatt gab es eine musikalisch-​tiefsinnige Analyse der aktuellen Lage mit dem Ludwigsburger Kabarettisten Otmar Traber, dem Trompeter Gerhard Mornhinweg und dem Jazz-​Gitarristen Jörn Baehr. Der erste Blick des Trios ging in die Welt zu großen Staatsmännern wie Putin, Sarkozy, Kim Jong-​Un oder Erdogan, die körperlich alle eher klein sind. Mit dem Lied „Wenn ich einmal groß wär“, entlehnt aus Anatevka, arbeitet sich Traber durch die Komplexe dieser komplizierten Männer. Wie das so ist, steht in der RZ vom. April.

