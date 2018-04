Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 26. April 2018 Donnerstag, 26. April 2018

Betonsanierung am „Sägbock“ in der Remsstraße

Foto: gbr

Die offizielle Bezeichnung lautet zwar „Rotrinnensteg“, aber unter diesem Namen kennt die Fußgängerbrücke über Remsstraße, Rems und Bahngleis kaum jemand. Im Volksmund hat sich der traditionelle Begriff „Sägbock“ erhalten. Nun steht dort wieder einmal eine Sanierung des Betons an.

Wie im Rahmen der Sitzung des Bau– und Umweltausschusses von der Stadtverwaltung erläutert wurde, will die Bahn dort von Ende August bis Mitte September eine Gleiserneuerung durchführen. Diese Chance will die Stadt ausnutzen, um während der Sperrung des Zugverkehrs im Bereich der Gleise die Betonsanierung ebenfalls durchzuführen. Was das ganze kostet und woher die Brücke ihren inoffiziellen Namen hat, steht am. April in der Rems-​Zeitung.

