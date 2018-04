Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 26. April 2018 Donnerstag, 26. April 2018

Girl’s Day bei Bosch Automotive Steering

Jedes Jahr beteiligt sich die Firma Bosch Automotive Steering am Girl’s Day. Auch am Donnerstag durften 17 Mädchen in einen sogenannten Männerberuf reinschnuppern, angeleitet von Mechatroniker-​Azubis im ersten Lehrjahr erhielten sie einen Einblick in die Welt der Technik.

Zum Girl’s Day am Donnerstag hatten alle Lehrlinge vom ersten Lehrjahr die Aufgabe, denzehn– bisjährigen Mädchen ihren künftigen Beruf nahezubringen, ihre Fragen zu beantworten und sie beim Feilen und Bohren zu unterstützen. Schon früh um acht begann der Tag mit einer Sicherheitseinweisung. Die Arbeit am Bohrer zum Beispiel ist für Mädels mit langen Haaren nicht ungefährlich. Sie müssen deshalb eine Kappe tragen. Um die Augen nicht durch umherfliegende Späne zu verletzen, ist eine Schutzbrille Pflicht. Was die Mädchen gemacht haben, und wie sie den Einblick ins Feld Technik erlebt haben, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.

