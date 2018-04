Ostalb | Donnerstag, 26. April 2018 Donnerstag, 26. April 2018

Heubach: Klotzbach-​Brücke Adlerstraße marode

Galerie (1 Bild)

Foto: rw

Es gibt zwar keinen richtigen Fluss in Heubach, aber 13 Brücken über die Bäche. Einige sind in gutem Zustand, andere weisen üble Mängel auf. Besonders die über den Klotzbach in der Adlerstraße.

25

Die Klotzbach-​Brücke in der Adlerstraße dürfte zur Zeit die wichtigste Gewässerquerung in der Rosensteinstadt sein, jetzt, wo die Gmünder Straße für einige Monate wegen Sanierungsarbeiten gesperrt ist. Gleich vorausgeschickt: Sofort dicht gemacht werden muss sie nicht. Dass dort jedoch derzeit eine Abschrankung angebracht ist, hat schon mit ihrem mangelhaften Zustand zu tun. Näheres darüber in der RZ vom. April.

Veröffentlicht von Reinhard Wagenblast.

Lesedauer: 23 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!