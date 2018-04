Sport | Donnerstag, 26. April 2018 Donnerstag, 26. April 2018

Rhythmische Sportgymnastik: Fünf Medaillen für den TV Wetzgau

Galerie (2 Bilder)

Fotos: vog/​pr

Die Abteilung Rhythmische Sportgymnastik des TV Wetzgau hat in der Gmünder Großsporthalle die Württembergischen Meisterschaften der Gruppen und Duos ausgerichtet.

170

27

Die Großsporthalle in Schwäbisch Gmünd wurde für dieses Großereignis mitGymnastinnen aus ganz Schwaben festlich geschmückt. Gleich zu Beginn traten acht Duos des TV Wetzgau in den verschiedenen Altersklassen an. Lea Dimitriadis und Dilara Öztas zeigten die ganze Saison über schon in der Schülerwettkampfklasse (SWK) ganz starke Leistungen. Sie zeigten mit ihrer sehr ausdrucksstarken Reifenübung zwei fehlerfreie Durchgänge und wurden am Ende mit der Goldmedaille für die Württembergische Meisterschaft belohnt. Pia und Annika Lorenz sowie Leonie Bareis und Penelope Neitzel starten in dieser Saison erstmals in der SWK-​Altersklasse und erreichten die Plätze neun und zehn.In der Jugendwettkampfklasse konnten sich Emmi Strobel und Sara Lorenz, die bereits baden-​württembergische Meisterinnen waren, nicht ganz fehlerfrei präsentieren. Zwei kleine Unsicherheiten mit dem Reifen kosteten den Medaillenplatz, am Ende war es Rang fünf. Welche Platzierungen die übrigen Teilnehmerinnen des TV Wetzgau erreicht haben, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom. April.

Veröffentlicht von Alex Vogt.

Lesedauer: 43 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!