Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 26. April 2018 Donnerstag, 26. April 2018

Zeiselberg: Umstrittenes Ende von drei Bäumen

Fotos: hs

Schon lange nicht mehr war in Schwäbisch Gmünd über den Erhalt von drei alten Bäumen so leidenschaftlich diskutiert worden. Am Donnerstamorgen kam am Zeiselberg das Ende für sie.

Auch die Baumkommission und die Mehrheit des Gemeinderats waren zuletzt überzeugt: Der Aufwand für Erhalt und Pflege der drei Kastanien wäre nicht vertretbar gewesen, zumal die Bäume auch schon einen geschädigten Eindruck vermittelten. Spektakulär anzusehen war nun am Donnerstagmorgen die Arbeit der Forstleute einer Spezialfirma, die mit sogenannter Seilklettertechnik und Kettensäge auf dem Zeiselberg ans Werk gingen, um die Bäume Stück für Stück von oben herab zu zersägen. Mehr zum Thema Zeiselberg und auch ein Kommentar zu den Ereignissen rund um die Neugestaltung des Aussichtsbergs zur Remstal-​Gartenschau am Freitag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Heino Schütte.

Lesedauer: 31 Sekunden.

