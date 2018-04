Blaulicht | Freitag, 27. April 2018 Freitag, 27. April 2018

Abenteuerliche Flucht vor der Polizei

Foto: Rems-​Zeitung

Auf der Gmünder Straße in Fahrtrichtung Ortsmitte Lindach kam einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd am Freitagmorgen gegen 3 Uhr in Iggingen ein Audi entgegen, dessen Fahrer erst während der Fahrt das Licht einschaltete. Außerdem fiel den Beamten auf, dass an dem Pkw zunächst der linke und dann der rechte Blinker gesetzt wurde, weshalb sie sich entschlossen, den Fahrer einer Kontrolle zu unterziehen.

Mit Anhaltesignal „Stop Polizei“ wurde der-​Jährige aufgefordert anzuhalten. Nun beschleunigte er sein Fahrzeug und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Schönhardt davon. Was der Mann sonst noch unternahm, um der Staatsgewalt zu entkommen, und warum er dieses tat, steht in der Samstags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

