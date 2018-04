Ostalb | Freitag, 27. April 2018 Freitag, 27. April 2018

Arbeitsmarkt in Ostwürttemberg entwickelt sich besser als die landesweiten Zahlen

Galerie (1 Bild)

Grafik: Agentur für Arbeit

Im Monatsvergleich sank die Zahl der Arbeitslosen von März bis April um 266 Personen. Binnen Jahresfrist reduzierte sich die Arbeitslosenzahl um 1433 auf 7527 Personen. Sie liegt damit 16 , 0 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Die Arbeitslosenquote sank gegenüber dem Vormonat um 0 , 2 Prozentpunkte auf 3 , 0 Prozent.

3

7

0

1

3

2

8

7

28

Im April des Vorjahres lag die Quote noch beiProzent. Damit nahm der Arbeitsmarkt in Ostwürttemberg eine deutlich bessere Entwicklung als im Land. In Baden-​Württemberg ging die Quote gegenüber dem Vormonat lediglich umProzentpunkte zurück und liegt derzeit beiProzent. Betrachten wir den Vorjahresvergleich, so sank im Land die Zahl der Arbeitslosen in Baden-​Württemberg umProzent, also nur etwa halb so stark wie in Ostwürttemberg. Wie die konkreten Zahlen in der Region aussehen und wie die Statistik im Hinblick auf einzelne Personengruppen und den Ausbildungsmarkt aussehen, erfahren die Leserinnen und Leser der Rems-​Zeitung in der Ausgabe vom. April.

Veröffentlicht von Gerold Bauer.

Lesedauer: 38 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!