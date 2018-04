Blaulicht | Freitag, 27. April 2018 Freitag, 27. April 2018

Degenfeld: Maibaum von unbekannten Tätern gemeingefährlich angesägt

Foto: Feuerwehr

Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag in Degenfeld den auf dem Dorfplatz bereits zum Aufstellen bereitliegenden Maibaum angesägt und damit zerstört.

Bei der örtlichen Feuerwehr, die für das Herrichten des Maibaums und das Aufstellen verantwortlich zeichnet, herrscht Verärgerung und Wut. Denn viel Arbeit und heimatverbundene Leidenschaft war auch in diesem Jahr wieder von vielen Helfern in das Schmuckstück investiert worden. Der Baum wurde genau in der Mitte angesägt, so dass ein Aufstellen viel zu gefährlich wäre. Das ist kein schlechter Streich mehr, sondern schlichtweg eine Straftat. Der Fall wird voraussichtlich bei der Polizei angezeigt, wo sachdlichen Hinweise auf die Täter entgegengenommen werden.

