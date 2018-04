Schwäbisch Gmünd | Freitag, 27. April 2018 Freitag, 27. April 2018

Fahrradmitnahme im Bus auch bei Fahrbus Ostalb möglich

Es ist ein Mosaikstein, dem weitere folgen sollen. Ostalb-​Mobil und Fahrbus Ostalb haben es möglich gemacht, dass ab Samstag auf allen Linien im Verkehrsraum Gmünd die Fahrradmitnahme im Bus möglich ist. Eine Erweiterung auf weitere Kommunen ist angedacht.

In vielen anderen Städten ist die Fahrradmitnahme seit geraumer Zeit die Regel und auch in Gmünd ist dieser Service nichts gänzlich neues. Zumindest in den Bussen von Stadtbus Gmünd ist es seit zehn Jahren möglich, das Fahrrad mit dem Bus zu befördern. Warum Fahrbus Gmünd erst jetzt die Fahrradmitnahme einführt und welche Ausnahmen Radfahrer beachten müssen, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung. Außerdem erhalten die Leser Infos, an welchen Haltestellen die Radfahrer zusteigen können.

