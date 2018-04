Kultur | Freitag, 27. April 2018 Freitag, 27. April 2018

Kultursommer-​Magazin der Rems-​Zeitung

Mit allen Sinnen den Museen einen Besuch abstatten, mit Ohren, Augen und dem Herzen bei einem Konzert wohlbekannten oder auch fremden Klängen lauschen, dem Zwerchfell mal wieder freien Lauf lassen bei einer Kabarettvorstellung, sich an schönem Kunsthandwerk erfreuen und sehr bald wieder in lauen Sommernächten Festivals besuchen – Möglichkeiten, diesen Kultursommer mit allen Sinnen zu genießen gibt es sehr viele. Das Kultursommer-​Magazin der Rems-​Zeitung gibt wie immer einen Überblick.

„Mit allen Sinnen“ – das Motto des diesjährigen Festivals der Europäischen Kirchenmusik in Gmünd beschreibt sehr treffend, wie sich ein Streifzug durch das kulturelle Leben in der Region und darüber hinaus am besten genießen lässt. Und es beschreibt kurz und prägnant, was in der Hektik des Alltags sehr oft in Vergessenheit gerät, aber niemals ganz vergessen sein sollte.Das Kultursommer-​Magazin gewährt wie immer auch Einblick in die Arbeit der kleinen und großen Veranstalter, die es immer wieder aufs Neue schaffen, ein kulturelles Programm auf die Beine zu stellen, das begeistert.

