Schwäbisch Gmünd | Freitag, 27. April 2018 Freitag, 27. April 2018

Oststadt: Problemstellen, aber auch blumige Aussichten

Hier beim ehemaligen Kreiswehrersatzamt entsteht ab kommende Woche ein neues Wohnquartier. Mehr hierzu in der RZ-​Ausgabe von Samstag. Foto: nb

Dass es in der Gmünder Oststadt einige Problemstellen gibt, das wurde beim Stadtteilforum im Stadtteilzentrum Ost offensichtlich. Ein Punkt, der von den Forumssprechern Thomas Schäfer und Reinhard Nessel angesprochen wurde, hatte das Parkraummanagement in der Oststadt zum Inhalt. „Immer wieder sind Sperrflächen an den Bushaltestellen zugeparkt“, kritisierte Schäfer, der ganz konkret den Bereich hinter dem Obi nannte.

Warum es für LKWs manchmal zu schwierigen Situationen kommt und was der Leiter des Rechts– und Ordnungsamtes dazu sagt, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung. Z u lesen sein wird außerdem auch, wie die Müllproblematik gelöst werden soll. Berichten wird die RZ ebenso über die Pläne zur Remstalgartenschau und das neue Wohnquartier, das ab kommende Woche entsteht.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

