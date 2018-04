Blaulicht | Freitag, 27. April 2018 Freitag, 27. April 2018

Samstagsreportage: Retter Ruby meistert seine „Abi-​Prüfung“

Fotos: hs

Such– und Rettungshunde haben faszinierende Fähigkeiten, die in einer zweijährigen Ausbildungszeit spielerisch antrainiert werden. Am Ende steht ein spannender Eignungstest. Für ihre Samstagsreportage hat die Rems-​Zeitung das sechsbeinige MHD-​Rettungsteam Ruby und Ilhan Ayaydin am Tag seiner „Abi-​Prüfung“ begleitet.

Nach der Rettungshundeprüfung ist gleich aber auch schon wieder vor der nächsten Prüfung: Alle zwei Jahre muss der anspruchsvolle Test wiederholt werden, sonst verliert der Such– und Rettungshund seine Zulassung für Einsätze. Was anlässlich des Prüfungstags bei der MHD-​Rettungshundestaffel auch deutlich wurde: In dieser ehrenamtlichen Arbeit für in Not geratene Mitbürger steckt unwahrscheinlich viel Engagement, Leidenschaft und Zeitaufwand. Was ein Rettungshundeführer und sein vierbeiniger Helfer leisten und in sein Ehrenamt einbringen muss, das steht am Samstag in der Gmünder Heimatzeitung.

