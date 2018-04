Ostalb | Freitag, 27. April 2018 Freitag, 27. April 2018

Warum sich ein gelber Nebel über die Ostalb legt

Foto: gbr

„Wenn ich fertig bin, kann ich gleich wieder anfangen!“ Die Mitarbeiterin im Grill-​Imbiss kommt zur Zeit mit dem Staubwischen im Verkaufswagen nicht hinterher. Wie Nebelschwaden sieht man die gelben Wolken derzeit über dem Wald aufsteigen, denn es ist dieses Jahr mal wieder soweit: die Nadelbäume blühen.

Die Waldblüte hat einst schon Ludwig Ganghofer in seinem mehrfach verfilmten Heimatroman „Waldrausch“ thematisiert und dabei den Aberglauben aufgegriffen, dass in solchen Jahren auch die Gemüter der Menschen dazu neigen, verrückt zu spielen. Davon ist bis dato auf der Ostalb allerdings noch nichts zu bemerken. Was es mit der Waldblüte wirklich auf sich hat, wird am. April in der Rems-​Zeitung erklärt.

Veröffentlicht von Gerold Bauer.

Lesedauer: 28 Sekunden.

