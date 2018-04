Schwäbisch Gmünd | Freitag, 27. April 2018 Freitag, 27. April 2018

Zwei Tage der Gleichstellung

Zum zweiten Mal wird in Gmünd der Gleichstellungstag an zwei Tagen gefeiert. Am 4 . Mai mit einer Party im Prediger, am 5 . Mai mit einem „Inklusiven Kick“ auf dem Normanniaplatz. Aktion Netzwerk und Stadt arbeiten bei der Organisation eng zusammen.

Der Gleichstellungstag wird am. Mai umUhr durch Oberbürgermeister Richard Arnold im Prediger eröffnet. Anschließend wird Party gemacht. Die Bands die die Gäste an diesem Abend unterhalten sind keine Unbekannten in Gmünd: „Staubstumm“ und „Matter of Fact“. Der Eintritt ist frei. Den Getränkeverkauf übernehmen die Schüler der Martinus– und Klosterbergschule.

