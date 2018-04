Ostalb | Samstag, 28. April 2018 Samstag, 28. April 2018

Eichhörnchenbaby gerettet

Galerie (4 Bilder)

Fotos: Baumgärtner

Eine Eichhörnchenmutter ist momentan total im Stress, ihre flügge gewordenen Babies in Schach zu halten. Vor etwa anderthalb Wochen hat die junge Mama unter großem Zeitdruck begonnen, einen Kobel auf dem Giebelbalken am Haus der Familie Baumgärtner in Mögglingen zu bauen. Die Befürchtung, dass es da womöglich bald Junge geben wird, hat sich wenige Tage danach bestätigt, nur dass die Kleinen, die da eingezogen sind, schon recht unternehmungslustig waren.

Der erste große Ausflug führte die vier Jungen ausgerechnet in Richtung Dachrinne. Die rutschige Rinne war für die ungeübten Kleinen gleich die erste große Herausforderung, was für eines der Jungen dann auch fast zur Todesfalle wurde. In einer schnellen Rettungsaktion konnte das kleine Eichhörnchen aber befreit werden. Mehr in der Rems-​Zeitung am Montag.

Veröffentlicht von Heinz Strohmaier.

Lesedauer: 31 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!