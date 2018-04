Schwäbisch Gmünd | Samstag, 28. April 2018 Samstag, 28. April 2018

Haben zwei Stadträte in Gmünd ihre Amtspflicht verletzt?

Mit der Beratung in nichtöffentlicher Sitzung des Bau– und Umweltausschusses ist das Thema „Indiskretion eines städtischen Mitarbeiters im Zusammenspiel mit zwei Mitgliedern des Gemeinderats“ offenbar noch nicht vom Tisch.

Wie die Rems-​Zeitung auf Nachfrage beim Amt für Medien und Kommunikation erfuhr, werde die Verwaltung prüfen, welche juristischen Konsequenzen sich daraus ergeben. Und zwar nicht nur gegen jenen Mitarbeiter der Stadt, der vertrauliche Informationen preisgegeben hatte. Man werde auch prüfen, so Pressesprecher Markus Herrmann, ob sich die beiden beteiligten Stadträte einer Amtspflichtverletzung schuldig gemacht haben.Die Rems-​Zeitung hat sich erkundigt, wie der Informationstransfer bei der Stadt Gmünd regulär ablaufen soll und wie es um Rechte und Pflichten von Gemeinderäten bestellt ist — nachzulesen am. April in der Rems-​Zeitung.

