Schwäbisch Gmünd | Samstag, 28. April 2018 Samstag, 28. April 2018

Kult-​Urbaumfest im Hof des Jugendhauses

Galerie (7 Bilder)

Fotos: Gerhard Nesper

Was früher das Aufstellen eines Maibaumes in der Weststadt war, wurde in diesem Jahr als „Kult-​Urbaum-​Fest“ im Hof des Jugendhauses in der Königsturmstraße abgehalten.

Alle im Jugendhaus vertretene Nationen hatten sich künstlerisch, spielerisch, musikalisch, tänzerisch und kulinarisch in dieses Fest eingebracht. Im Hofraum waren diverse Spiele wie z.B. Wikingerschach, ein Riesenjenga, ein Fröbelturm, Hüpfseile, ein Trampolin, Stelzen, Hula-​Hoop-​Reifen, Mikado und vieles mehr für die Kinder und Jugendlichen im Angebot. Neben dem Orientzelt konnte man Fladenbrot backen und Tee am Feuer zubereiten. Was sonst noch geboten war steht in der Montagausgabe der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 23 Sekunden.

