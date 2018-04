Ostalb | Samstag, 28. April 2018 Samstag, 28. April 2018

Neuer Vorsitzender des Waldstetter Jugendbeirats

Foto: Gerhard Nesper

Zur Sitzung des Waldstetter Jugendbeirats am Samstag Vormittag im Rathaus begrüßte der Vorsitzende Markus Bosch die anwesenden Mitglieder, vor allem Bürgermeister Michael Rembold und das neue Mitglied Alina Brühl als Vertreterin der Jugendfeuerwehr Wißgoldingen.

Anschließend hielt er einen kurzen Rückblick auf die Aktion „Lebensretter“ bei der in der Stuifenhalle auch der Jugendbeirat vertreten war. Bosch gab dann, wie bereits angekündigt, seinen Vorsitz aus beruflichen Gründen und wegen Erreichens des in der Satzung festgeschriebenen Höchstalters ab. Wer sein Nachfolger wurde und was noch alles in der Sitzung besprochen wurde, steht in der Montagausgabe der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 24 Sekunden.

