Sport | Samstag, 28. April 2018 Samstag, 28. April 2018

Schiedsrichtergespann beim B-​Liga-​Spiel in Gschwend

Galerie (1 Bild)

Foto: edk

In der Hinrunde ist die Partie der Kreisliga B, Staffel I, zwischen dem FC Ermis Gmünd und den TSF Gschwend nach Auseinandersetzungen unter den Zuschauern abgebrochen worden. An diesem Sonntag steht das Rückspiel an – mit einem für die B-​Ligen unüblichen Schiedsrichtergespann, zusätzlichen Ordnern und einer Platzaufsicht.

15

28

Am. Oktober des vergangenen Jahres hatte der FC Ermis Gmünd die Turn– und Sportfreunde aus Gschwend empfangen, bereits nach einer guten Viertelstunde war vorzeitig Feierabend. Die Zuschauer hatten sich Auseinandersetzungen mit Beleidigungen und Rangeleien geliefert, worauf der Schiedsrichter die Begegnung unterbrochen hatte, kurz darauf aber wieder fortsetzen wollte. Doch die Gäste wollten daraufhin nicht mehr weiterspielen. Das Sportgericht des Bezirks Kocher/​Rems wertete die Partie am grünen Tisch für Gschwend als verloren, zog dem FC Ermis drei Punkte ab und sprach gegen beide Vereine Geldstrafen aus.„Wir haben uns entschlossen, dass Gschwend nicht mehr gegen den FC Ermis Gmünd antreten wird“, kündigte TSF-​Abteilungsleiter Markus Weiser nach dem Spielabbruch an. An diesem Sonntag steht das Rückspiel in Gschwend an – und die Gastgeber werden antreten. „Wir spielen das Spiel, haben aber Forderungen gestellt, die erfüllt werden“, begründet Weiser die Zusage, am Sonntag anzutreten. So sind im Vorfeld diverse Vorkehrungen getroffen worden, dass es am Sonntag ruhiger zugeht als im Hinspiel. Die Leitung dieses Spiels obliegt nicht wie ansonsten üblich in der B-​Liga nur einem Schiedsrichter, sondern einem Gespann mit einem Schiedsrichter und zwei Linienrichtern. Welche weiteren Besonderheiten es bei diesem Spiel geben wird, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom. April.

Veröffentlicht von Alex Vogt.

Lesedauer: 62 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!