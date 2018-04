Sport | Samstag, 28. April 2018 Samstag, 28. April 2018

TSB Gmünd verliert mit 28 : 33 und steigt aus der Oberliga ab

Die Handballer des TSB Gmünd haben in ihrem letzten Heimspiel dieser Saison noch einmal einen aufopferungsvollen Kampf geliefert und alles gegeben, doch am Ende hat es dennoch nicht zum erhofften Überraschungserfolg gereicht: Durch die 28 : 33 ( 14 : 13 )-Niederlage gegen den Tabellenzweiten TV Willstätt steht nach dem vorletzten Spieltag der Abstieg aus der Oberliga Baden-​Württemberg fest.

In der ersten Halbzeit lagen die Gmünder Handballer gleich mehrere Male mit vier Toren in Führung, ehe der TV Willstätt nach dem zwischenzeitlichen-Vorsprung des TSB bis zur Halbzeit noch aufverkürzen konnte. Auch in den zweitenMinuten konnte der Außenseiter bis zumnachMinuten noch gut mithalten, ehe die körperlich robusten und spielerisch reiferen Gästen innerhalb von fünf Minuten zum vorentscheidendendavonziehen und das Spiel am Ende mitfür sich entscheiden konnten, wodurch der Abstieg des mitPunkten auf dem drittletzten Platz stehenden TSB Gmünd in die Württembergliga perfekt ist.

