BiketheRock: Elisabeth Brandau überrascht die Ex-​Weltmeisterin

Beim Bundesliga-​Auftakt in Heubach hat Elisabeth Brandau die 18 . Auflage des Klassikers BiketheRock gewonnen. Brandau hat Ex-​Weltmeisterin Maja Wloszczowska und die Weltranglistenerste Yana Belomoina sichtlich überrascht. Das Wetter in Heubach spielte mit, die Strecke war so trocken wie wohl in den vergangenen zehn Jahren nicht mehr. Und das Publikum sorgte für eine großartige, vielgelobte Atmosphäre, die Elisabeth Brandau am Ende des Damen-​Rennens in vollen Zügen genießen konnte.

Wer sich das Frühjahr der Schönaicherin (EBE Racing) genau angeschaut hat, der konnte zumindest damit rechnen, dass die-​Jährige in Heubach eine gute Rolle spielen könnte. Doch, dass sie sich gegen Weltklasse-​Fahrerinnen wie Maja Wloszczowska (Kross Racing) und Yana Belomoina (CST Sandd American Eagle) durchsetzen würde, damit hatte nicht jeder gerechnet. „Dass ich am Berg stark bin, wusste ich schon. Berg runter war es aber ziemlich rutschig und ich bin die ersten vier Runden nicht Vollgas gefahren“, erklärte Brandau. Das Rennen wurde zum Heubach-​typischen Pendel-​Geschehen. Oben am höchsten Punkt, nachKilometern fast durchgehender Kletterei hatte die Deutsche immer einen Vorsprung gegenüber Wloszczowska und auch gegenüber der Weltranglistenersten Belomoina. „Elisabeth war bergauf unglaublich stark. Ich habe versucht, im Downhill die Zeit immer gut zu machen“, erzählte die Polin aus ihrer Sicht.Unten bei der Zieldurchfahrt hatte Brandau bis zur vierten von sechs Runden zwischen acht undSekunden Vorsprung. Doch dann konnte Wloszczwoska noch mal aufschließen. „Da habe ich gemerkt, ich muss schon noch mal schnell fahren. Dann bin ich hoch am Limit gefahren und habe das Loch gerissen. Dann hieß es nur noch durchhalten und ohne Defekt durchkommen“, sagte Brandau, wie sie sich des Angriffs der zweifachen Olympia-​Silbermedaillengewinnerin erwehrte. Was ihr der Sieg beim BiketheRock bedeutet? „Kann ich gar nicht sagen, ich bin einfach froh, dass ich heil runtergekommen bin. Es war mental schon hart und ich bin stolz, dass ich durchgekommen bin.“ Wloszczwoska war mit dem zweiten Platz dennoch nicht unglücklich. „Elisabeth hat es verdient. Klar, hätte ich gerne gewonnen, weil ich das Rennen so mag und die Atmosphäre so toll ist hier, aber ich kann zufrieden sein“, sagte Wloszczowska, die auch noch ein wenig an einer gebrochenen Rippe laborierte.Yana Belomoina verlor den Anschluss an die Ex-​Weltmeisterin bei einem Überholvorgang gegen Juniorinnen. „Danach bin ich mein Tempo gefahren“, sagte Belomoina, die nach einer langen Verletzungspause erst wieder auf dem Weg zurück ist. „Heubach ist immer hart. Die Strecke liegt mir eigentlich, aber ein bisschen kälter wäre mir lieber gewesen“, meinte sie mit einem Lachen. „Aber gut, dass es trocken war.“Sabine Spitz positionierte sich nach Runde eins an vierter Stelle und behauptete sich dort. „Am Anstieg habe ich mich gequält, die Abfahrt genossen“, sagte sie im Ziel lächelnd. „Hier musst du eben deinen Rhythmus finden und am Ende hast duHöhenmeter hinter dir. „Gefühlt wird der Anstieg jede Runde drei Grad steiler.“Ronja Eibl aus Grosselfingen wurde Fünfte (+). Das war fast eine noch größere Überraschung als der Sieg von Elisabeth Brandau.

