Handfester Streit in der Weststadt mit Glasflaschen und Messer

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

Am Samstag gegen 13 . 30 Uhr gerieten zwei Männer auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Eutighofer Straße in einen handfesten Streit. bei dem auch Waffen im Spiel waren.

Der Streit zwischen dem– und dem-​ährigen dauert wohl schon längere Zeit an – wobei die Ursache wohl schon mehrere Jahre zurück in der Vergangenheit lag. Im Laufe der Handgreiflichkeiten griff der Jüngere nach zwei Glasflaschen, der Ältere zückte ein Messer und bedrohte seinen Kontrahenten.Couragierte Passanten gingen zwischen die zwei Streithähne, konnten sie bis zum Eintreffen einer Streife beruhigen und so Schlimmeres verhindern. Der-​Jährige wurde vorläufig festgenommen und sein Messer beschlagnahmt. Die Polizei hat mehrere Zeugen vernommen. Beide Streithähne müssen sich nun wegen Körperverletzung verantworten.

