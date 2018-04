Ostalb | Sonntag, 29. April 2018 Sonntag, 29. April 2018

Kantorin Verena Rothaupt wird zur Kirchenmusikdirektorin ernannt

Fotos: esc

Sie hat sich verdient gemacht in Lorch. Nicht nur um die Kirchenmusik innerhalb der evangelischen Kirchen– gemeinde, sondern in der gesamten Stadt. Verena Rothaupt ist seit 21 Jahren Kantorin und am Sonntag wurde sie mit dem Titel Kirchenmusikdirektorin geehrt.

Am Ende des Kantate-​Gottesdienstes in der Stadtkirche überreichte Landeskirchenmusikdirektor Matthias Hanke die Ernennungsurkunde an Verena Rothaupt – ernannt wurde sie von Landesbischof Otfried July. In seiner Ansprache hob Hanke die Arbeit der Kantorin hervor, vor allem mit den Kirchenchor und den Kindern in Lorch. „Sie hat vielen Kindern das Singen erschlossen“, betonte er und ergänzte: „Singen trägt durchs Leben.“ Ihr Wirken sei vorbildlich. Wie verdient sich Verena Rothaupt in Lorch gemacht hat, lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.

