Sport | Sonntag, 29. April 2018 Sonntag, 29. April 2018

Kommentar zu Normannia Gmünd: Nicht urplötzlich Tabellenführer

Galerie (1 Bild)

Foto: RZ

Unser Redakteur Timo Lämmerhirt zeigt sich ob der Tabellenführung von Normannia Gmünd nicht überrascht, sieht diese Tatsache vielmehr als logische Konsequenz aus den vergangenen starken Wochen

24

Jetzt haben sie bei Normannia Gmünd ein Luxusproblem. Denn seit vergangenem Wochenende, wir haben den. Spieltag in der Fußball-​Verbandsliga geschrieben, ist die Mannschaft ganz oben in der Tabelle. Nun muss man sich allerdings nicht verwundert die Augen reiben, dieser Platz ist keine Überraschung. Die Normannia sorgt seit Wochen für Furore, ist nicht etwa plötzlich und überraschend Tabellenführer. Spätestens seit dem Sieg beim damaligen Primus Dorfmerkingen (davor war die Normannia sieben Zähler zurück) wusste der Fußballfan auf der Ostalb: mit dieser Mannschaft muss man im Titelrennen rechnen.Nun wissen es noch ein paar Leute mehr. Nach dem sechsten Sieg in Serie ist die Normannia Erster. Begünstigt dadurch, dass die Sportfreunde erneut verloren haben, diesmal in Tübingen. Die noch viel größere Überraschung aber war wohl die Niederlage von Hollenbach gegen Rutesheim. Letzteres heißt auch, dass die Normannia „echter“ Erster ist, also auch bei einem Erfolg der Hollenbacher am Nachholspieltag nicht eingeholt werden kann.Sechs Spieltage vor Schluss ist die Traub-​Elf nun die Gejagte. Jetzt wird es darauf ankommen, wie die junge Mannschaft mit dieser neuen Rolle klarkommt. Doch mit dem Ruhepol Traub scheinen sie da den richtigen Trainer an der Seitenlinie zu haben, vielleicht muss aber selbst er nun noch einmal fünf Prozent mehr Ruhe und Coolness draufpacken. Ob sie nun wollen oder nicht: Am Schwerzer müssen sie sich – zumindest im Umfeld – allmählich mit der Oberliga beschäftigen. Von der Mannschaft wird Traub diese Gedanken schon fernhalten, so wie er das bislang auch hinbekommen hat.

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 68 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!